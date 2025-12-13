Скидки
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Рафинья обошёл Винисиуса по голам в Ла Лиге — 2025/2026, игрок «Барселоны» пропустил месяц

Рафинья обошёл Винисиуса по голам в Ла Лиге — 2025/2026, игрок «Барселоны» пропустил месяц
Комментарии

Бразильский форвард «Барселоны» Рафинья обошёл своего соотечественника Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала» по количеству голов в испанской Ла Лиге сезона-2025/2026, несмотря на травму, из-за которой пропустил целый месяц.

Испания — Примера . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Рафинья – 70'     2:0 Рафинья – 86'    

Два гола в ворота «Осасуны» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании стали для Рафиньи пятым и шестым в текущем сезоне. У Винисиуса Жуниора в Ла Лиге пять забитых мячей в 16 встречах. В свою очередь, Рафинья провёл всего 10 игр, пропустив шесть матчей (с 7-го по 12-й тур).

Лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне-2025/2026 является форвард «Реала» Килиан Мбаппе, в активе которого 16 голов. На втором месте располагается нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, у него 11 забитых мячей.

