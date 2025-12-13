Скидки
Компани — о Джексоне: у меня очень позитивное впечатление о Николасе

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о нападающем своей команды Николасе Джексоне перед матчем 14-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем». Встреча состоится 14 декабря.

«У меня очень позитивное впечатление о Николасе. Он очень нам помог: у него хороший показатель забитых голов. Конечно, с Гарри Кейном в атаке возникает определённая конкуренция, однако это часть игры. Поэтому для меня, как для тренера, большая удача видеть, как Николас справляется с этим. Многие не видят, что Джексон делает на тренировках и каждый раз, когда выходит на поле. Надеюсь, он продолжит реализовывать свои моменты», — приводит слова Компани официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Джексон принял участие в 17 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отметился одной результативной передачей.

