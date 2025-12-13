Скидки
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Футбол Новости

Тренер Арбелоа оценил слухи о возможной работе в основной команде «Реала»
Главный тренер молодёжной команды «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал слухи о возможной работе на аналогичном посту в основной команде «сливочных».

«Обсуждалась ли возможность моего перехода в основную команду «Реала»? Нет. Я тренер «Кастильи» и сосредоточен только на этом. На своих игроках, на предстоящих матчах, на тренировках и ни на чём другом», — приводит слова Арбелоа Marca.

В последних восьми матчах во всех турнирах «Реал» потерпел три поражения, три раза сыграл вничью и одержал две победы. После 15 туров чемпионата Испании мадридская команда набрала 36 очков и занимает второе место.

