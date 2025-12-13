«Его суперсила исчезает». Журавель — о возвращении Салаха в состав «Ливерпуля»

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о первом матче нападающего Мохамеда Салаха за «Ливерпуль» после возвращения. Египтянин вышел на замену на 26-й минуте матча английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (2:0) и отметился результативной передачей. Ранее форвард был исключён из заявки команды из-за критики в адрес клуба в интервью.

«Травму ливерпульского Гомеса надо было придумать, чтобы Салах поднялся с лавки уже на 26-й минуте. В трансляции тут же показали всю его семью на трибуне, а сам Салах так хотел показать себя командным игроком, что три первые встречи с мячом заканчивал пасом, хотя в прежнее время, мне кажется, выводил бы себя на удар.

Салах не забил, отдал голевую. Стадион после матча скандировал его имя, он был доволен. Но если отбросить эмоции и брать только игру Салаха, она самая обычная. Мы больше не видим, чтобы он делал разницу. Один в один никого обыграть не может, убежать тоже, его суперсила исчезает», — написал Журавель в телеграм-канале.