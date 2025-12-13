Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Его суперсила исчезает». Журавель — о возвращении Салаха в состав «Ливерпуля»

«Его суперсила исчезает». Журавель — о возвращении Салаха в состав «Ливерпуля»
Комментарии

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о первом матче нападающего Мохамеда Салаха за «Ливерпуль» после возвращения. Египтянин вышел на замену на 26-й минуте матча английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (2:0) и отметился результативной передачей. Ранее форвард был исключён из заявки команды из-за критики в адрес клуба в интервью.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Экитике – 1'     2:0 Экитике – 60'    

«Травму ливерпульского Гомеса надо было придумать, чтобы Салах поднялся с лавки уже на 26-й минуте. В трансляции тут же показали всю его семью на трибуне, а сам Салах так хотел показать себя командным игроком, что три первые встречи с мячом заканчивал пасом, хотя в прежнее время, мне кажется, выводил бы себя на удар.

Салах не забил, отдал голевую. Стадион после матча скандировал его имя, он был доволен. Но если отбросить эмоции и брать только игру Салаха, она самая обычная. Мы больше не видим, чтобы он делал разницу. Один в один никого обыграть не может, убежать тоже, его суперсила исчезает», — написал Журавель в телеграм-канале.

Материалы по теме
Салах круто вернулся — сразу обновил рекорд АПЛ! Но без этого ассиста его бы «сожрали»
Салах круто вернулся — сразу обновил рекорд АПЛ! Но без этого ассиста его бы «сожрали»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android