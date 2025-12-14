Скидки
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
23:05 Мск
Алексей Миранчук ответил, перешёл бы он в «Аль-Наср» ради игры с Криштиану Роналду

Алексей Миранчук ответил, перешёл бы он в «Аль-Наср» ради игры с Криштиану Роналду
Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук ответил на вопрос, перебрался бы он в «Аль-Наср» из чемпионата Саудовской Аравии, за который выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

— Ты бы поехал в «Аль-Наср» ради того, чтобы поиграть в одной команде с Роналду?
— Думаю, да, — сказал Миранчук в блиц-опросе, опубликованном в телеграм-канале «Коммент.Шоу».

Алексей Миранчук выступает за «Атланту» с июля 2024 года. В клуб МЛС он перебрался из итальянской «Аталанты». Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 11,8 млн. Криштиану Роналду защищает цвета «Аль-Насра» с января 2023 года.

