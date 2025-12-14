Поль Погба не сыграет за «Монако» в матче с «Марселем» из-за травмы

Полузащитник «Монако» Поль Погба не сыграет в матче 16-го тура французской Лиги 1, в котором его команде предстоит встретиться с «Марселем» из-за проблем с правым коленом, возникших во время тренировки. Встреча состоится 14 декабря.

«Он был не в лучшей форме. У него имеется небольшое растяжение сухожилия в колене. Это не очень серьёзно», — приводит слова главного тренера команды Себастьена Поконьоли официальный сайт клуба.

Погба присоединился к «Монако» летом 2025 года в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за употребление допинга. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Монако» три матча в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями.