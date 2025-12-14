«Во-первых, он не будет играть в «Акроне». Алексей Миранчук — о брате

Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук заявил, что его брат, полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук, не будет играть в «Акроне», отвечая на вопрос о своём возможном возвращении в Мир Российскую Премьер-Лигу.

— Если поедешь обратно в Россию и будут предложения от трёх клубов: от «Зенита» с зарплатой 10 млн в месяц, 5 млн — от «Динамо» и 3 млн — от «Локомотива», куда пойдёшь?

— А где мой брат при этом играет?

— Он играет в «Акроне».

— Во-первых, он не будет играть в «Акроне» (улыбается), — сказал Миранчук в блиц-опросе, опубликованном в телеграм-канале «Коммент.Шоу».