Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Во-первых, он не будет играть в «Акроне». Алексей Миранчук — о брате

«Во-первых, он не будет играть в «Акроне». Алексей Миранчук — о брате
Комментарии

Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук заявил, что его брат, полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук, не будет играть в «Акроне», отвечая на вопрос о своём возможном возвращении в Мир Российскую Премьер-Лигу.

— Если поедешь обратно в Россию и будут предложения от трёх клубов: от «Зенита» с зарплатой 10 млн в месяц, 5 млн — от «Динамо» и 3 млн — от «Локомотива», куда пойдёшь?
— А где мой брат при этом играет?

— Он играет в «Акроне».
— Во-первых, он не будет играть в «Акроне» (улыбается), — сказал Миранчук в блиц-опросе, опубликованном в телеграм-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Алексей Миранчук ответил, перешёл бы он в «Аль-Наср» ради игры с Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android