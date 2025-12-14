Скидки
«Действия говорят громче слов». Слот — о первой игре Салаха за «Ливерпуль» после конфликта

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о возвращении в состав мерсисайдцев нападающего Мохамеда Салаха после их ссоры, а также оценил его вклад в победу команды в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0). Египтянин в этой встрече отметился голевой передачей.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Экитике – 1'     2:0 Экитике – 60'    

«Думаю, причиной, по которой Салах пропустил матч в Милане, послужило его интервью, это извечный вопрос, по которому у каждого своё мнение: должен ли он быть там один раз, два, три, четыре, четыре месяца, 12 лет… Каждый тренер воспринимает это по-своему.

Салах не играл в Милане, вчера у нас с ним был разговор. Обычно я никогда не рассуждаю о личных разговорах, сейчас делать исключение не стану, однако думаю, что действия говорят громче слов. Он снова оказался в заявке, когда мне потребовалось сделать первую замену, я выпустил его на поле. Салах сегодня выступил так, как каждый болельщик, включая меня, хотел бы это видеть», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«На это можно опереться». Тренер «Ливерпуля» Слот — об уровне игры команды
