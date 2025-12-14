Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Осасуной» в матче Ла Лиги

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался после матча 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команда одержала победу над «Осасуной» (2:0).

«Самое важное — это три очка. Мы контролировали игру, хорошо играли в обороне, может быть, у нас было не так много моментов, но забили два гола. В первом голе у нас было пространство, и мы им воспользовались.

Педри невероятен, лучший, он на высшем уровне, отличный футболист. Рафинья также очень важен для команды. Важно, что он забил два гола, чтобы сделать ещё один шаг вперёд. Он ключевой элемент команды. Сегодня нам было трудно найти свободные зоны, но когда их создавали, ими пользовались благодаря Педри и Рафинье», — приводит слова Флика AS.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Осасуна» заработала 15 очков после 16 матчей и располагается на 16-й строчке.