Главная Футбол Новости

Аталанта — Кальяри, результат матча 13 декабря 2025, счёт 2:1, 15-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» победила «Кальяри» в Серии А благодаря дублю Скамакки
Комментарии

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Аталанта» и «Кальяри». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Давиде Ди Марко. Победу со счётом 2:1 праздновали игроки «Аталанты».

Италия — Серия А . 15-й тур
13 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 1
Кальяри
Кальяри
1:0 Скамакка – 11'     1:1 Гаэтано – 75'     2:1 Скамакка – 81'    

На 11-й минуте нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка вывел свою команду вперёд. На 75-й минуте полузащитник «Кальяри» Джанлука Гаэтано восстановил равенство в счёте. На 81-й минуте Скамакка оформил дубль.

«Аталанта» набрала 19 очков в 15 играх сезона и поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» с 14 очками располагается на 15-й строчке в таблице.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
