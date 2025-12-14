«Аталанта» победила «Кальяри» в Серии А благодаря дублю Скамакки

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Аталанта» и «Кальяри». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Давиде Ди Марко. Победу со счётом 2:1 праздновали игроки «Аталанты».

На 11-й минуте нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка вывел свою команду вперёд. На 75-й минуте полузащитник «Кальяри» Джанлука Гаэтано восстановил равенство в счёте. На 81-й минуте Скамакка оформил дубль.

«Аталанта» набрала 19 очков в 15 играх сезона и поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» с 14 очками располагается на 15-й строчке в таблице.