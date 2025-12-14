Флик — о «Реале»: если наша победа окажет давление на противника, это их проблема

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о мадридском «Реале» после победы своей команды в матче 16-го тура испанской Ла Лиги над «Осасуной» (2:0).

«Не хочу говорить о соперниках. Это не мой вопрос. Если наша победа окажет давление на противника, это их проблема. Мы должны продолжать играть на таком же уровне. Мы восстановились, играем хорошо, у нас уже все игроки в составе, почти все готовы на 100%. Остальное меня не волнует», — приводит слова Флика AS.

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке, у команды 36 очков после 16 игр.