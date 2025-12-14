Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жду его возвращения после Кубка африканских наций». Тренер «Ливерпуля» Слот — о Салахе

«Жду его возвращения после Кубка африканских наций». Тренер «Ливерпуля» Слот — о Салахе
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что ждёт возвращения нападающего Мохамеда Салаха в расположение своей команды после Кубка африканских наций. Ранее у специалиста и игрока был конфликт на почве игрового времени египтянина. Салах отдал голевую передачу в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0).

«Надеюсь ли я, что Салах вернётся после Кубка африканских наций и продолжит играть в том же духе? Да. Он игрок «Ливерпуля», когда он здесь, я хотел бы использовать его в случае необходимости. Сегодня он не вышел в стартовом составе, как это ранее случалось несколько раз, но в течение полутора сезонов до этого, я думаю, он выходил в стартовом составе в каждой игре.

Сегодня, когда он вышел на поле, то отыграл так — я уже говорил об этом, как хотел бы того каждый болельщик. Полагаю, он был близок к ещё одной голевой передаче, наверное, он был шокирован, увидев Вирджила ван Дейка в том забеге! Салах был близок к голу, когда Феде [Кьеза] без малого мог отдать голевой пас.

Салах представлял угрозу для ворот соперника, и это важно, ведь ты всегда ждёшь этого от игроков линии атаки. Уго [Экитике] и Флориан [Вирц] тоже проявили себя подобным образом», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Материалы по теме
«Действия говорят громче слов». Слот — о первой игре Салаха за «Ливерпуль» после конфликта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android