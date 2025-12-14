«Жду его возвращения после Кубка африканских наций». Тренер «Ливерпуля» Слот — о Салахе

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что ждёт возвращения нападающего Мохамеда Салаха в расположение своей команды после Кубка африканских наций. Ранее у специалиста и игрока был конфликт на почве игрового времени египтянина. Салах отдал голевую передачу в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0).

«Надеюсь ли я, что Салах вернётся после Кубка африканских наций и продолжит играть в том же духе? Да. Он игрок «Ливерпуля», когда он здесь, я хотел бы использовать его в случае необходимости. Сегодня он не вышел в стартовом составе, как это ранее случалось несколько раз, но в течение полутора сезонов до этого, я думаю, он выходил в стартовом составе в каждой игре.

Сегодня, когда он вышел на поле, то отыграл так — я уже говорил об этом, как хотел бы того каждый болельщик. Полагаю, он был близок к ещё одной голевой передаче, наверное, он был шокирован, увидев Вирджила ван Дейка в том забеге! Салах был близок к голу, когда Феде [Кьеза] без малого мог отдать голевой пас.

Салах представлял угрозу для ворот соперника, и это важно, ведь ты всегда ждёшь этого от игроков линии атаки. Уго [Экитике] и Флориан [Вирц] тоже проявили себя подобным образом», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».