23:05 Мск
Матвей Сафонов: счастлив играть, но если бы вы знали, как мне не нравится пропускать
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался после победы своей команды в матче 16-го тура французской Лиги 1 над «Метцем» (3:2).

Франция — Лига 1 . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Рамуш – 31'     0:2 Нджанту – 39'     1:2 Деменге – 42'     1:3 Дуэ – 63'     2:3 Цитаишвили – 81'    

«Обыграли «Метц» 3:2, получился жаркий и напряжённый матч. Хочется, конечно, спокойнее разбираться с соперником, особенно когда у нас достаточно моментов, чтобы добиться разгромного результата. Но победа есть победа, плюс три очка. Сейчас полетим домой, а уже завтра днём вылет на следующий матч. Главное, что в хорошем настроении после [матча] сегодня.

P.S. Счастлив играть, но если бы вы знали, как мне не нравится пропускать. Идём дальше», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Сафонов отыграл полный матч и пропустил первые мячи в сезоне в составе «ПСЖ».

Ранее в этом сезоне вратарь провёл за клуб два матча: в 15-м туре французской Лиги 1 с «Ренном» (5:0) и в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао (0:0). Обе встречи российский голкипер отыграл «на ноль».

