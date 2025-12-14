Скидки
Луис Энрике рассказал, чего не хватило «ПСЖ» в матче с «Метцем»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мыслями о матче 16-го тура французской Лиги 1, где парижане переиграли «Метц» со счётом 3:2. Ворота французского гранда защищал россиянин Матвей Сафонов.

Франция — Лига 1 . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Рамуш – 31'     0:2 Нджанту – 39'     1:2 Деменге – 42'     1:3 Дуэ – 63'     2:3 Цитаишвили – 81'    

«Было очень тяжело. Мы знали ещё до матча, что «Метц» отлично сыграет. Нам пришлось делать замены вынужденно. Если в своей штрафной площади нет дополнительного полузащитника, трудно сохранить баланс. Второй тайм дался очень тяжело. Нам не хватило баланса, чтобы контролировать матч», — приводит слова Энрике издание RMC Sport.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 36 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Метц» заработал 11 очков и располагается на последней, 18-й строчке.

Сафонов сравнялся с Шевалье по числу матчей за «ПСЖ», у россиянина статистика лучше

Победители футбольных турниров-2025:

