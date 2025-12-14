Луис Энрике рассказал, чего не хватило «ПСЖ» в матче с «Метцем»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мыслями о матче 16-го тура французской Лиги 1, где парижане переиграли «Метц» со счётом 3:2. Ворота французского гранда защищал россиянин Матвей Сафонов.

«Было очень тяжело. Мы знали ещё до матча, что «Метц» отлично сыграет. Нам пришлось делать замены вынужденно. Если в своей штрафной площади нет дополнительного полузащитника, трудно сохранить баланс. Второй тайм дался очень тяжело. Нам не хватило баланса, чтобы контролировать матч», — приводит слова Энрике издание RMC Sport.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 36 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Метц» заработал 11 очков и располагается на последней, 18-й строчке.

