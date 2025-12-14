Луис Энрике рассказал, чего не хватило «ПСЖ» в матче с «Метцем»
Поделиться
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мыслями о матче 16-го тура французской Лиги 1, где парижане переиграли «Метц» со счётом 3:2. Ворота французского гранда защищал россиянин Матвей Сафонов.
Франция — Лига 1 . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Рамуш – 31' 0:2 Нджанту – 39' 1:2 Деменге – 42' 1:3 Дуэ – 63' 2:3 Цитаишвили – 81'
«Было очень тяжело. Мы знали ещё до матча, что «Метц» отлично сыграет. Нам пришлось делать замены вынужденно. Если в своей штрафной площади нет дополнительного полузащитника, трудно сохранить баланс. Второй тайм дался очень тяжело. Нам не хватило баланса, чтобы контролировать матч», — приводит слова Энрике издание RMC Sport.
После 16 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 36 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Метц» заработал 11 очков и располагается на последней, 18-й строчке.
Материалы по теме
Победители футбольных турниров-2025:
Комментарии
- 14 декабря 2025
-
02:15
-
02:03
-
02:00
-
01:41
-
01:36
-
01:23
-
00:58
-
00:46
-
00:45
-
00:42
-
00:33
-
00:30
-
00:25
-
00:16
-
00:07
-
00:00
- 13 декабря 2025
-
23:55
-
23:52
-
23:38
-
23:33
-
23:32
-
23:16
-
22:59
-
22:58
-
22:44
-
22:30
-
22:28
-
22:28
-
22:24
-
22:10
-
22:04
-
21:57
-
21:50
-
21:36
-
21:32