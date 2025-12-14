Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Мареска: последние 48 часов были худшими за всё время моей работы в клубе

Тренер «Челси» Мареска: последние 48 часов были худшими за всё время моей работы в клубе
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу команды в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Палмер – 21'     2:0 Гюсто – 45'    

«Именно поэтому я хвалю игроков — несмотря на огромное количество проблем, после сложной недели они выступают очень хорошо. Последние 48 часов были худшими за всё время моей работы в клубе, потому что многие люди нас не поддерживали. В целом я люблю фанатов и очень доволен нашими болельщиками», — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс на личной странице в социальной сети X.

9 декабря лондонский клуб проиграл «Аталанте» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 1:2.

Материалы по теме
«Челси» прервал серию из четырёх матчей без побед
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android