Тренер «Челси» Мареска: последние 48 часов были худшими за всё время моей работы в клубе
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу команды в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:0).
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Палмер – 21' 2:0 Гюсто – 45'
«Именно поэтому я хвалю игроков — несмотря на огромное количество проблем, после сложной недели они выступают очень хорошо. Последние 48 часов были худшими за всё время моей работы в клубе, потому что многие люди нас не поддерживали. В целом я люблю фанатов и очень доволен нашими болельщиками», — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс на личной странице в социальной сети X.
9 декабря лондонский клуб проиграл «Аталанте» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 1:2.
