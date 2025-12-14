Тренер «Челси» Мареска: последние 48 часов были худшими за всё время моей работы в клубе

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу команды в матче 16-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:0).

«Именно поэтому я хвалю игроков — несмотря на огромное количество проблем, после сложной недели они выступают очень хорошо. Последние 48 часов были худшими за всё время моей работы в клубе, потому что многие люди нас не поддерживали. В целом я люблю фанатов и очень доволен нашими болельщиками», — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс на личной странице в социальной сети X.

9 декабря лондонский клуб проиграл «Аталанте» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 1:2.