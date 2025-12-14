«ПСЖ» с Сафоновым в составе обновил клубный рекорд по количеству побед за календарный год
«ПСЖ» установил новый клубный рекорд по количеству побед в официальных матчах во всех турнирах в течение одного календарного года, сообщает OptaJean в социальной сети X. Парижане в матче 16-го тура чемпионата Франции победили «Метц» со счётом 3:2. Для них эта победа стала 49-й в 2025 году.
Франция — Лига 1 . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Рамуш – 31' 0:2 Нджанту – 39' 1:2 Деменге – 42' 1:3 Дуэ – 63' 2:3 Цитаишвили – 81'
Таким образом, они обновили свой рекорд, установленный в 2017 году (48). Отметим, в матче с «Метцем» в стартовом составе вышел российский голкипер Матвей Сафонов. Для него этот матч стал третьим в нынешнем сезоне за парижан.
На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 36 очков. В следующем туре команда встретится с «Парижем». Матч состоится 4 января.
