Погребняк опубликовал фотографии с товарищеского матча в честь Дня Конституции РФ

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк поделился постом с фотографиями с товарищеского матча, проходившего в честь Дня Конституции России на стадионе «Газпром Арена».
«12 декабря — День Конституции Российской Федерации. Вчера (пост написан 13 декабря по мск. — Прим. «Чемпионата») на Газпром-Арене состоялся матч Правительства Москвы и Правительства северной столицы — Санкт-Петербурга. Итоговый счёт игры — 4:4, — победила ДРУЖБА. Рад был видеть каждого. Делюсь с вами любимыми фотографиями», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.
По договорённости команд были сыграны два тайма по 35 минут. В футбольных сборных правительств Санкт-Петербурга и Москвы принимали участие такие звёзды футбола как Константин Зырянов, Дмитрий Сычёв, Алексей Игонин и другие.
