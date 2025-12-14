Скидки
«Разочаровывающий вечер». Footmercato – об игре Матвея Сафонова в матче с «Метцем»

Комментарии

Авторитетное французское издание Footmercato оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Метцем» (2:3).

Франция — Лига 1 . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Рамуш – 31'     0:2 Нджанту – 39'     1:2 Деменге – 42'     1:3 Дуэ – 63'     2:3 Цитаишвили – 81'    

«В воротах Сафонов провел уникальный вечер. Чисто отдавая передачи, он был надежен благодаря многочисленным перехватам и сейвам. Однако он пропустил два гола, с которыми мало что мог поделать. Разочаровывающий вечер, но это не умаляет качества игры российского вратаря в отсутствие Шевалье», — говорится в статье.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов отыграл полный матч и пропустил первые мячи в сезоне в составе «ПСЖ». После 16 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 36 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Новости. Футбол
