«Даже не 10% от Влада». Слуцкий сравнил Кисляка и Батракова с Радимовым времён ЦСКА

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о бывшем полузащитнике ЦСКА и «Зенита» Владиславе Радимове времён начала его карьеры, проведя сравнение с действующими игроками сборной России Алексеем Батраковым из «Локомотива» и Матвеем Кисляком, который защищает цвета армейцев.

«Видел, когда Влад [Радимов] начинал карьеру. Потому что я был чуть постарше, я как раз заканчивал институт, начинал работать детским тренером. И когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который появился и мог всё. Сегодня даже Батраков и Кисляк, при огромной любви и уважении к ним, — и близко не Радимов, который начинал в ЦСКА. Это было просто какое-то безумие. Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Это была космическая история», — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В бытность игроком Владислав Радимов выступал за ЦСКА, «Сарагосу», московское «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит», где и завершил карьеру в 2009 году. С 2018 по 2022 год Радимов был главным тренером «Зенита-2».

