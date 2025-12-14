Скидки
Сборную Аргентины могут исключить из состава участников ЧМ-2026 — La Nacion

Сборная Аргентины рискует быть исключённой из числа участников чемпионата мира 2026 года на фоне коррупционного скандала в Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Об этом сообщает издание La Nacion.

По информации источника, под подозрением находятся руководящие лица AFA — глава организации Клаудио Тапия, его доверенное лицо Пабло Товигиньо и заместитель руководителя финансового департамента Лусиано Накис. Суд выясняет право собственности на поместье площадью 10 гектаров в городе Пилар и на расположенные там вертолётную площадку, коневодческую ферму и более 50 ретроавтомобилей.

Отмечается, что Международная федерация футбола (ФИФА) может исключить сборную Аргентины в случае, если по итогам расследования последуют судебные разбирательства и будет усмотрено вмешательство государства в работу футбольной федерации.

Ранее полиция провела обыски в здании AFA и в 13 футбольных клубах страны по подозрению в участии в незаконных финансовых операциях, в частности в отмывании денег. Расследование связано с компанией Sur Finanzas, которая спонсировала перечисленные клубы и принадлежит Ариэлю Вальехо — близкому другу президента AFA Тапии. Следователи полагают, что Sur Finanzas могла предоставлять клубам займы и получать выплаты через телевизионные или маркетинговые права.

