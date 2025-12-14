Сычёв опубликовал пост после товарищеского матча в честь Дня Конституции России

Известный российский экс-футболист Дмитрий Сычёв поделился постом с фотографией с товарищеского матча, проходившего в честь Дня Конституции России на стадионе «Газпром Арена» 12 декабря.

«В честь Дня Конституции Российской Федерации провели футбольный матч между правительствами Москвы и Санкт-Петербурга на прекрасной «Газпром Арене»! Победила Дружба», — написал Сычёв в своём телеграм-канале.

По договорённости команд были сыграны два тайма по 35 минут. В футбольных сборных правительств Санкт-Петербурга и Москвы принимали участие такие звёзды футбола как Константин Зырянов, Павел Погребняк, Алексей Игонин и другие.

