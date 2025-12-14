Скидки
Главная Футбол Новости

«В обращении с ним я поступаю так же, как и с любым другим игроком». Слот — о Салахе

«В обращении с ним я поступаю так же, как и с любым другим игроком». Слот — о Салахе
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о конфликте с нападающим мерсисайдцев Мохамеде Салахе после матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Экитике – 1'     2:0 Экитике – 60'    

«Я не вижу ситуаций, требующих урегулирования. В обращении с ним я поступаю так же, как и с любым другим игроком. С игроками нужно обсуждать моменты, когда вы ими довольны или недовольны. Обсуждать то, что произошло после матча с «Лидсом», я не считаю нужным», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

Звёздный египтянин в этой встрече отметился голевой передачей. Ранее Мохамед Салах выступил с критикой в адрес «Ливерпуля», пожаловавшись на необоснованное сокращение своего игрового времени. В результате чего форвард был исключён из заявки на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером» (1:0).

Тренер «Ливерпуля» Слот ответил, надеется ли на возвращение Салаха после Кубка Африки

Рекорды «Ливерпуля»:

