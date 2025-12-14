Скидки
Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» по итогам матча с «Метцем» от Fotmob

Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал лучшим игроком в составе французского клуба после матча 16-го тура французской Лиги 1 с «Метцем» (3:2).

Франция — Лига 1 . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Рамуш – 31'     0:2 Нджанту – 39'     1:2 Деменге – 42'     1:3 Дуэ – 63'     2:3 Цитаишвили – 81'    

Сафонов получил самую низкую оценку среди игроков «ПСЖ» по версии Fotmob и вторую самую низкую среди игроков на поле — 5,8. Чуть выше россиянина расположился ганский защитник хозяев поля Терри Йегбе, который получил оценку 5,9. А меньше всех заработал за матч защитник «Метца» Максим Колен.

В составе парижан из основных игроков наименьшая оценка у испанца Фабиана Руиса (6,5). Из футболистов французского гранда, вышедших на замену меньше всех получил грузинский вингер Хвича Кварацхелия — 6,4.

Напомним, в матче с «Метцем» Матвей пропустил два мяча и отметился тремя сейвами. Всего в текущем сезоне на счету Сафонова два пропущенных мяча в трёх сыгранных матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, а также два «сухих» матча.

Самые дорогие российские футболисты:

