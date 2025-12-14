Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» по итогам матча с «Метцем» от Fotmob

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал лучшим игроком в составе французского клуба после матча 16-го тура французской Лиги 1 с «Метцем» (3:2).
Сафонов получил самую низкую оценку среди игроков «ПСЖ» по версии Fotmob и вторую самую низкую среди игроков на поле — 5,8. Чуть выше россиянина расположился ганский защитник хозяев поля Терри Йегбе, который получил оценку 5,9. А меньше всех заработал за матч защитник «Метца» Максим Колен.
В составе парижан из основных игроков наименьшая оценка у испанца Фабиана Руиса (6,5). Из футболистов французского гранда, вышедших на замену меньше всех получил грузинский вингер Хвича Кварацхелия — 6,4.
Напомним, в матче с «Метцем» Матвей пропустил два мяча и отметился тремя сейвами. Всего в текущем сезоне на счету Сафонова два пропущенных мяча в трёх сыгранных матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, а также два «сухих» матча.
Самые дорогие российские футболисты:
- 14 декабря 2025
-
03:39
-
03:32
-
03:21
-
03:12
-
02:32
-
02:15
-
02:03
-
02:00
-
01:41
-
01:36
-
01:23
-
00:58
-
00:46
-
00:45
-
00:42
-
00:33
-
00:30
-
00:25
-
00:16
-
00:07
-
00:00
- 13 декабря 2025
-
23:55
-
23:52
-
23:38
-
23:33
-
23:32
-
23:16
-
22:59
-
22:58
-
22:44
-
22:30
-
22:28
-
22:28
-
22:24
-
22:10