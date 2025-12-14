Скидки
Григорян назвал фактор игры «Барселоны», который считает уникальным

Российский тренер Александр Григорян выделил фактор игры «Барселоны», который считает уникальным, отработанным до мирового уровня именно главным тренером каталонцев Ханс-Дитером Фликом.

«Мы по‑прежнему не видим ни одной команды в мире, которая использовала бы такую высокую оборону, как у «Барселоны», и офсайдную ловушку. Мне кажется, что это новшество принадлежит Флику. Мы же не будем вспоминать Нидерланды 70‑х годов. «Барселону» ловят, но им это помогает доминировать. Соперник не может провести быструю атаку — он попадает в офсайд. А затем возобновляется тотальный контроль и прессинг «Барселоны». Такой темп выдержать никто не может», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 43 очка и возглавляет турнирную таблицу.

