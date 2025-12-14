Тьяго Силва высказался о конфликте между Мбаппе и Неймаром в «ПСЖ»

Бывший футболист «ПСЖ» Тьяго Силва высказался о конфликте между нападающими Килианом Мбаппе и Неймаром в стане парижан.

«В «ПСЖ» Мбаппе и Неймар поначалу отлично ладили, но со временем их отношения испортились. Почему? Это была красивая история. Я хорошо помню матч за Суперкубок с «Монако», После игры Мбаппе подошёл ко мне и сказал: «Даже если Неймар подпишет контракт, я тоже хочу стать частью этой команды. Если сможешь, поговори с президентом…»

Их отношения были потрясающими. Они были очень близки, именно они больше всех веселились каждый день. Я так и не понял, почему они отдалились друг от друга. Меня уже не было в «ПСЖ», поэтому я не знаю, кто из них стал причиной разрыва, но мне было грустно. Это два отличных парня, и очень жаль, что всё закончилось именно так», — приводит слова Силвы Goal.

Неймар покинул «ПСЖ» в 2023 году, а Мбаппе в 2024-м году.