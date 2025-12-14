Андрей Шевченко заявил, что украинский игрок получит «Золотой мяч»

Президент УАФ Андрей Шевченко напомнил о знаковом событии в своей карьере — получении награды «Золотой мяч» 21 год назад.

«Ровно 21 год назад в этот день я стал обладателем «Золотого мяча». Для меня большая честь быть третьим украинцем после легендарных Олега Блохина и Игоря Беланова, кому покорилась эта награда.

Убеждён, что придёт время, и Украина подарит миру четвёртого обладателя «Золотого мяча», — написал Шевченко на своей страничке в одной из социальных сетей.

Напомним, в период получения «Золотого мяча» Андрей Шевченко выступал за итальянский «Милан».

