Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал о взаимоотношениях с игроками клуба

Тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал о взаимоотношениях с игроками клуба
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением о взаимоотношениях с футболистами команды.

«Я всегда чувствовал, что у нас выстроены хорошие отношения. Мы едины — и в моменты радости, и в трудные периоды.

Если нам удастся переломить ситуацию, это только закалит команду. В раздевалке хватает опытных игроков», — отметил Алонсо в интервью, слова из которого приводит инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ближайший поединок «Реал» проведёт сегодня, 14 декабря: мадридцы сыграют на выезде против «Алавеса».

Напомним, «Реал» в последних четырёх матчах добыл лишь одну победу.

Представители «Реала» почтили память Диогу Жоты на «Энфилде»

Материалы по теме
«Алавес» — «Реал». А в голове сидит «Манчестер Сити»
«Алавес» — «Реал». А в голове сидит «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android