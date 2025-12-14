Тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал о взаимоотношениях с игроками клуба

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением о взаимоотношениях с футболистами команды.

«Я всегда чувствовал, что у нас выстроены хорошие отношения. Мы едины — и в моменты радости, и в трудные периоды.

Если нам удастся переломить ситуацию, это только закалит команду. В раздевалке хватает опытных игроков», — отметил Алонсо в интервью, слова из которого приводит инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ближайший поединок «Реал» проведёт сегодня, 14 декабря: мадридцы сыграют на выезде против «Алавеса».

Напомним, «Реал» в последних четырёх матчах добыл лишь одну победу.

