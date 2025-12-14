Скидки
Фрайбург — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Реал» близок к трансферу одной из главных звёзд «Баварии» — Footmercato

Комментарии

Центральный защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано близок к трансферу в мадридский «Реал», сообщает журналист Footmercato Санти Ауна на своей страничке в Х.

По сведениям источника, мадридский клуб достиг устного соглашения о контракте с французским защитником. Они уведомили сторону футболиста о том, что готовы принять все его условия по контракту.

27-летний француз может стать свободным агентом летом следующего года, когда истечёт его контракт с мюнхенским клубом. Тем не менее «Бавария» продолжает пытаться убедить игрока продлить контракт. В текущем сезоне защитник принял участие в 20 матчах за клуб во всех турнирах, записав на свой счёт один забитый мяч.

По данным Transfermarkt, стоимость Юпамекано составляет € 60 млн.

