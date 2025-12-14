Тренер «Ливерпуля» Арне Слот: когда выигрываешь 2:0, сразу говорят, что мы стали надёжнее

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о выступлении команды и ощущении, что она стала более надёжной в обороне.

«Забавно это слышать. Когда выигрываешь 2:0, сразу говорят, что мы стали надёжнее. Хотя, если посмотреть, в одном матче мы пропустили больше, чем за последние четыре игры вместе взятые. Но теперь вдруг всё «солидно», потому что мы победили. А когда была ничья или мы пропускали на последних минутах, как в игре с «Лидсом», уверен, оценки были совсем другими.

При этом мы создавали много моментов. На мой взгляд, мы всё лучше и лучше играем с мячом. В пяти последних матчах мы трижды сыграли на ноль — и это то, от чего можно отталкиваться, особенно после того, как мы пропустили четыре от ПСВ и три от «Ноттингем Форест», – приводит слова Слота пресс-служба клуба.

После 16 матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.