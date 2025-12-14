Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Майнц 05. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салах вышел на чистое третье место по количеству результативных действий в истории АПЛ

Салах вышел на чистое третье место по количеству результативных действий в истории АПЛ
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на чистое третье место по количеству результативных передач в истории английской Премьер-лиги.

В матче 16-го тура АПЛ с «Брайтоном», египтянин вышел на замену на 26-й минуте, а на 60-й отметился результативной передачей на форварда Уго Экитике. Встреча завершилась победой «красных» со счётом 2:0.

Таким образом, Салах довёл количество результативных передач в АПЛ до 280. По этому показателю он обошёл Фрэнка Лэмпарда (279). Выше него находятся только Уэйн Руни (311) и Алан Ширер (324).

В текущем сезоне египтянин провёл за «Ливерпуль» 20 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт пять голов и четыре результативные передачи.

Материалы по теме
«Салах отдал мне отличный пас». Экитике — о втором голе в ворота «Брайтона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android