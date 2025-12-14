Салах вышел на чистое третье место по количеству результативных действий в истории АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на чистое третье место по количеству результативных передач в истории английской Премьер-лиги.

В матче 16-го тура АПЛ с «Брайтоном», египтянин вышел на замену на 26-й минуте, а на 60-й отметился результативной передачей на форварда Уго Экитике. Встреча завершилась победой «красных» со счётом 2:0.

Таким образом, Салах довёл количество результативных передач в АПЛ до 280. По этому показателю он обошёл Фрэнка Лэмпарда (279). Выше него находятся только Уэйн Руни (311) и Алан Ширер (324).

В текущем сезоне египтянин провёл за «Ливерпуль» 20 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт пять голов и четыре результативные передачи.