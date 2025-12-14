«Откуда столько возмущения?» Украинский журналист — о критике Забарного из-за Сафонова

Известный украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский высказался о волне критики, с которой столкнулся украинский защитник Илья Забарный после матча Лиги чемпионов с «Атлетиком» (0:0), где ему довелось сыграть вместе с россиянином Матвеем Сафоновым.

«Странно, что из этого вдруг сделали громкую историю именно сейчас. Откуда столько возмущения? Кто-то правда думает, что они всё это время тренировались порознь? Разве не было известно, что они выступают за одну команду ещё с лета?

Если у Ильи были какие-то принципиальные моменты, их следовало обсуждать и решать на этапе подписания соглашения», — отметил Спиваковский в интервью на YouTube-канале «Сборная».

В нынешнем сезоне Забарный принял участие в 18 матчах и отметился одним забитым мячом. Вчера Сафонов и Забарный вышли в старте «ПСЖ» в матче с «Метцем» (3:2).

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»