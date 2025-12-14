Скидки
Григорян: «Барселона» хороша тем, что у неё феноменальный прессинг

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал победу «Барселоны» над «Осасуной» (2:0) в матче 16-го тура испанской Ла Лиги.

Испания — Примера . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Рафинья – 70'     2:0 Рафинья – 86'    

«Осасуна» почти всю игру провела в нижнем блоке. Два гола она получила, когда высоко встречала «Барсу». «Барселона» хороша тем, что у неё феноменальный прессинг, но при этом ее прессинговать невозможно», — заявил Александр Григорян в эфире «Матч ТВ».

После 17 сыгранных матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 43 очка и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на семь баллов, но у «Королевского клуба» игра в запасе.

В следующем туре каталонскому клубу предстоит встретиться на выезде с «Вильярреалом» 21 декабря.

