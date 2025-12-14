Скидки
Бавария Мюнхен — Майнц 05. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Спартака» Деян Станкович согласовал контракт с новым клубом — источник

Комментарии

После матча с командой «Младост» из Лучан, который состоится 20 декабря, Владан Милоевич, как ожидается, завершит работу на посту главного тренера «Црвены Звезды». Руководство белградского клуба уже определилось с его преемником: команду должен возглавить бывший наставник московского «Спартака» Деян Станкович, сообщает издание SportSport.

По информации источника, стороны уладили все ключевые моменты сотрудничества, а вероятность срыва договорённости считается минимальной. Официальное объявление о возвращении Станковича ожидается после указанной даты.

При этом предполагаемая рокировка в тренерском штабе вызывает резонанс среди фанатов «Црвены Звезды». В фанатской среде, включая социальные сети, заметно растущее недовольство возможным уходом Милоевича и приходом Станковича. Судя по реакции болельщиков, значительная часть «Делие» скептически относится к перспективе видеть Деяна у руля команды.

«Црвена Звезда» идёт второй в чемпионате Сербии, отставая от «Партизана» на пять очков и имея матч в запасе.

