Григорян: на «Атлетико» я не смотрю как на претендента на чемпионство

Российский тренер Александр Григорян скептически оценил перспективы мадридского «Атлетико» в борьбе за титул.

«На «Атлетико» я не смотрю как на претендента на чемпионство. Надо отдать должное Симеоне. Он долгое время работает в клубе и пытается меняться, перестроиться, играть в комбинационный футбол, но у него это не получается. При этом он понимает, что старый стиль не поможет «Атлетико» конкурировать с «Реалом» и «Барселоной», — сказал Александр Григорян в эфире «Матч ТВ».

После 16 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 34 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

В следующем туре «матрасникам» предстоит встретиться на выезде с «Жироной» 21 декабря.