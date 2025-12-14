Скидки
«Барселона» повторила вторую по длине голевую серию в истории Ла Лиги

Победа над «Осасуной» со счётом 2:0 в матче 16-го тура испанской Ла Лиги позволила «Барселоне» продлить результативную серию в Ла Лиге до 37 матчей подряд. Это повторение второй по длине голевой серии в истории Ла Лиги. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Испания — Примера . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Рафинья – 70'     2:0 Рафинья – 86'    

Серия, начавшаяся 21 декабря 2024 года, стала второй по продолжительности в истории клуба и повторила достижение времён Эрнесто Вальверде (2018–2019). За этот отрезок команда Ханс-Дитера Флика забила 101 мяч — в среднем почти три гола за игру, при этом результативность равномерно распределена между игроками.

Абсолютный рекорд «Барселоны» — 63 матча подряд с голами в чемпионате Испании.

«Барселона» одержала седьмую победу подряд в Ла Лиге
