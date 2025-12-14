Матвей Сафонов пропустил два гола от «Метца», Немков стал чемпионом PFL. Главное к утру

«ПСЖ» победил на выезде «Метц» в матче 16-го тура французской Лиги 1, российский вратарь парижан Матвей Сафонов пропустил два мяча, россиянин Вадим Немков одолел бразильца Ренана Феррейру удушающим приёмом в первом раунде на турнире в Лионе и стал новым чемпионом PFL в тяжёлом весе, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».