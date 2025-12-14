Скидки
Вердер Бремен — Штутгарт. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов пропустил два гола от «Метца», Немков стал чемпионом PFL. Главное к утру

Комментарии

«ПСЖ» победил на выезде «Метц» в матче 16-го тура французской Лиги 1, российский вратарь парижан Матвей Сафонов пропустил два мяча, россиянин Вадим Немков одолел бразильца Ренана Феррейру удушающим приёмом в первом раунде на турнире в Лионе и стал новым чемпионом PFL в тяжёлом весе, «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» победил «Метц» и возглавил таблицу Лиги 1, Матвей Сафонов пропустил два мяча.
  2. Вадим Немков финишировал Ренана Феррейру в первом раунде и стал новым чемпионом PFL.
  3. «Вашингтон» со счётом 1:5 проиграл «Виннипегу». У Овечкина — результативный пас.
  4. «Барселона» победила «Осасуну» в 16-м туре Ла Лиги благодаря дублю Рафиньи.
  5. Экс-тренер «Спартака» Деян Станкович согласовал контракт с новым клубом — источник.
  6. «Арсенал» вырвал победу у «Вулверхэмптона» в концовке матча 16-го тура АПЛ.
  7. Сборную Аргентины могут исключить из состава участников ЧМ-2026 — La Nacion.
  8. «ПСЖ» сыграет с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
  9. «Эдмонтон» обыграл «Торонто», у Подколзина и Макдэвида дубли, Ахтямов дебютировал в НХЛ.
  10. «Сан-Хосе» отыгрался с 1:5 и победил «Питтсбург» в овертайме. У Аскарова — 38 сейвов.
