«Реал» может купить защитника из «Манчестер Юнайтед» — TEAMtalk

Мадридский «Реал» заинтересован в покупке крайнего защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало в 2026 году. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в стане «красных дьяволов» рассматривают вариант с продажей 26-летнего футболиста. В «Реале» отмечают универсальность португальца, способного играть на обоих флангах. Подчёркивается, что конкуренцию «сливочным» в борьбе за Дало могут составить «Бавария» и мадридский «Атлетико».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Дало с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

