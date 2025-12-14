Экитике — о Салахе: он здесь легенда, делить с ним поле — благословение
Поделиться
Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике прокомментировал игру партнёра Мохамеда Салаха после матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (2:0). Экитике, на счету которого оба гола, отметил, что один из мячей был забит с передачи Салаха, вышедшего на замену в первом тайме.
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Экитике – 1' 2:0 Экитике – 60'
«Мохамед — большой профессионал. Я смотрю на него как на пример для подражания. Здесь он легенда. Делить с ним футбольное поле — благословение. Благодаря таким игрокам мы и любим смотреть футбол», — приводит слова Экитике BBC.
Салах, который не попадал в стартовый состав три матча подряд, ранее выразил недовольство командой и главным тренером Арне Слотом.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 декабря 2025
-
10:06
-
09:56
-
09:49
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:16
-
09:03
-
08:03
-
08:00
-
07:44
-
07:35
-
07:35
-
07:13
-
06:55
-
06:07
-
05:51
-
05:46
-
04:41
-
03:39
-
03:32
-
03:21
-
03:12
-
02:32
-
02:15
-
02:03
-
02:00
-
01:41
-
01:36
-
01:23
-
00:58
-
00:46
-
00:45
-
00:42