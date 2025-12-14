Скидки
Вердер Бремен — Штутгарт. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Экитике — о Салахе: он здесь легенда, делить с ним поле — благословение

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике прокомментировал игру партнёра Мохамеда Салаха после матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (2:0). Экитике, на счету которого оба гола, отметил, что один из мячей был забит с передачи Салаха, вышедшего на замену в первом тайме.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Экитике – 1'     2:0 Экитике – 60'    

«Мохамед — большой профессионал. Я смотрю на него как на пример для подражания. Здесь он легенда. Делить с ним футбольное поле — благословение. Благодаря таким игрокам мы и любим смотреть футбол», — приводит слова Экитике BBC.

Салах, который не попадал в стартовый состав три матча подряд, ранее выразил недовольство командой и главным тренером Арне Слотом.

Салах круто вернулся — сразу обновил рекорд АПЛ! Но без этого ассиста его бы «сожрали»
