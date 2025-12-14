Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вердер Бремен — Штутгарт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» может усилить состав нападающим «Арсенала» — CdS

«Милан» может усилить состав нападающим «Арсенала» — CdS
Комментарии

«Милан» нацелился на подписание нападающего «Арсенала» Габриэла Жезуса. Итальянский клуб хочет арендовать 28-летнего футболиста нынешней зимой. Об этом сообщает Goal со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, из-за финансовых ограничений «россонери» не рассматривают вариант с постоянным переходом бразильца. В «Милане» не готовы предложить зарплату, сопоставимую с лондонским клубом, где футболист получает € 16 млн в год.

В нынешнем сезоне Жезус принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
«Милан» может усилить состав нападающим из клуба АПЛ — GdS

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android