Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вердер Бремен — Штутгарт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» готов продать Камавинга, клуб рассмотрит предложения около € 100 млн — DC

«Реал» готов продать Камавинга, клуб рассмотрит предложения около € 100 млн — DC
Комментарии

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с продажей 23-летнего полузащитника Эдуарду Камавинга из-за травматичности футболиста. «Сливочные» готовы изучить предложения, близкие к € 100 млн. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, в течение нынешнего сезона французский футболист может доказать, что его проблемы со здоровьем позади. Подчёркивается, что деньги, вырученные от возможной продажи Камавинга, «Реал» планирует инвестировать в покупку других полузащитников.

С августа 2025 года футболист пропустил 48 дней из-за проблем с лодыжкой. В нынешнем сезоне Камавинга принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Реал» может купить защитника из «Манчестер Юнайтед» — TEAMtalk

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android