«Реал» готов продать Камавинга, клуб рассмотрит предложения около € 100 млн — DC

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с продажей 23-летнего полузащитника Эдуарду Камавинга из-за травматичности футболиста. «Сливочные» готовы изучить предложения, близкие к € 100 млн. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, в течение нынешнего сезона французский футболист может доказать, что его проблемы со здоровьем позади. Подчёркивается, что деньги, вырученные от возможной продажи Камавинга, «Реал» планирует инвестировать в покупку других полузащитников.

С августа 2025 года футболист пропустил 48 дней из-за проблем с лодыжкой. В нынешнем сезоне Камавинга принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

