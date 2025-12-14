Скидки
Вердер Бремен — Штутгарт. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Артета — о матче с «Вулверхэмптоном»: мы сами создали себе трудности, и это главный урок

Артета — о матче с «Вулверхэмптоном»: мы сами создали себе трудности, и это главный урок
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру своей команды после победы над «Вулверхэмптоном» в 16-м туре английской Премьер-лиги (2:1).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Джонстон – 70'     1:1 Арокодаре – 90'     2:1 Москера – 90+4'    

«Мы почувствовали облегчение, но одновременно осознали, что побеждать нужно с большей уверенностью. Во втором тайме мы должны были прибавить, и, думаю, нам это удалось. Тем не менее были две-три минуты, когда мы действовали абсолютно пассивно. Это далеко от того уровня, который необходим против команды, которая ни разу не нанесла удар по нашим воротам. Мы рады победе, но в этом аспекте нам определённо нужно улучшаться.

Нужно отдать должное «Вулверхэмптону». Я знал, что игра будет сложной, но мы сами усложнили её тем, что пропустили гол. Это неприемлемо.

Каждый раз, когда ты выигрываешь в Премьер-лиге, ты должен радоваться. Но сегодня мы сами создали себе трудности, и это главный урок», — приводит слова Артеты Sky Sports.

