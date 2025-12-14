Скидки
Вердер Бремен — Штутгарт. Прямая трансляция
Футбол Новости

Жоау Мариу может покинуть «Ювентус» в зимое трансферное окно — Скира

Жоау Мариу может покинуть «Ювентус» в зимнее трансферное окно — Скира
Правый защитник «Ювентуса» Жоау Мариу рассматривает возможность ухода из клуба в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём аккаунте в соцсети Х.

«Бьянконери» приобрели португальца всего полгода назад, однако новый тренер Лучано Спаллетти не рассчитывает на него. 25-летний защитник хочет чаще появляться на поле, поэтому может покинуть команду уже в январе.

Жоау Мариу принял участие в 11 матчах в нынешнем сезоне, отметившись одной результативной передачей. Стоимость экс-футболиста «Порту» по данным портала Transfermarkt составляет € 10 млн, его контракт со «старой синьорой» действует до 2030 года.

