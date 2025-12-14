Саудовцы убеждены, что смогут купить Салаха за £ 100 млн, если он захочет перехода — DM

Клубы из Саудовской Аравии уверены, что смогут приобрести крайнего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха за £ 100 млн (€ 114 млн), если он примет решение покинуть стан мерсисайдцев. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, подобный трансфер может состояться как нынешней зимой, так и грядущим летом. Салаху и его семье нравится жизнь в Англии, но вингер не исключал переезда в Саудовскую Аравию с момента их первой попытки подписать игрока в 2023 году. Подчёркивается, что «Ливерпуль» не желает продавать нападающего, с которым весной продлили контракт до 2027 года.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: