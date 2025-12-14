Скидки
Вердер Бремен — Штутгарт. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Заново учишься ходить». Игрок «Спартака» Бабич — о восстановлении после травмы

Комментарии

Защитник «Спартака» Срджан Бабич рассказал о восстановлении после травмы передней крестообразной связки, полученной в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1), который состоялся 18 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«Осознание того, что травма отделяет тебя от остальной части сезона и команды, от товарищей, от поля, от всего, чем ты занимаешься всю жизнь, и вдруг ты обнаруживаешь, что заново учишься ходить. Это сложнее психологически, чем физически, но в такие моменты нужно показать, что ты сильный и готов ко всему. Только так возможно восстановиться», — приводит слова Бабича RTRS.

В нынешнем сезоне Бабич принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

