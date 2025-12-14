Салах — после матча с «Брайтоном»: хочу ли я высказаться? Две недели подряд? Нет!

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отказался от общения с журналистами после матча с «Брайтоном» (2:0) в 16-м туре английской Премьер-лиги. Эта игра стала первой для вингера после возвращения в состав мерсисайдцев, откуда он был исключён главным тренером Арне Слотом за критику своего положения в команде.

После матча с «чайками» один из журналистов спросил у Салаха, не желает ли он высказаться. На это проходящий мимо футболист ответил с улыбкой: «Две недели подряд? Нет!»

Напомним, после матча 15-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (3:3) египтянин заявил об ухудшении взаимоотношений со Слотом и выразил непонимание отсутствием игровой практики. После этого Салах не был включён в заявку мерсисайдцев на игру Лиги чемпионов с «Интером» (0:1).

