Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол

Салах — после матча с «Брайтоном»: хочу ли я высказаться? Две недели подряд? Нет!

Салах — после матча с «Брайтоном»: хочу ли я высказаться? Две недели подряд? Нет!
Комментарии

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отказался от общения с журналистами после матча с «Брайтоном» (2:0) в 16-м туре английской Премьер-лиги. Эта игра стала первой для вингера после возвращения в состав мерсисайдцев, откуда он был исключён главным тренером Арне Слотом за критику своего положения в команде.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Экитике – 1'     2:0 Экитике – 60'    

После матча с «чайками» один из журналистов спросил у Салаха, не желает ли он высказаться. На это проходящий мимо футболист ответил с улыбкой: «Две недели подряд? Нет!»

Напомним, после матча 15-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (3:3) египтянин заявил об ухудшении взаимоотношений со Слотом и выразил непонимание отсутствием игровой практики. После этого Салах не был включён в заявку мерсисайдцев на игру Лиги чемпионов с «Интером» (0:1).

