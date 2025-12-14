Гарсия — о матче с «Осасуной»: эта победа очень важна, мы увеличиваем отрыв от соперников

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия прокомментировал итоги матча 16-го тура Ла Лиги, в котором каталонский клуб одержал победу со счётом 2:0 над «Осасуной». Игрок поделился своими впечатлениями от игры и рассказал о важности набранных очков для команды.

«Осасуна» похожа на «Айнтрахт», очень закрытая команда, делающая ставку на контратаки.

Возможно, в первом тайме нам немного не хватало скорости в движении мяча, но мы провели много матчей… Пространства было мало, однако в итоге мы добились своего.

Эта победа очень важна, потому что она гарантирует нам спокойное воскресенье: мы увеличиваем отрыв от соперников – не только от «Атлетико», который тоже выиграл, но и от «Вильярреала» и «Реала», которые играют в воскресенье.

Универсальность ряда игроков придаёт команде импульс за счёт конкуренции: так все мы остаёмся в тонусе, никто не расслабляется, и тренеру это только на руку», — приводит слова Гарсии Mundo Deportivo.