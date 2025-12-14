Бабич — о шестом месте «Спартака» в РПЛ: болельщики и клуб заслуживают лучшего

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о текущем турнирном положении красно-белых в Мир Российской Премьер-Лиге. После завершения первой части сезона московская команда набрала 29 очков и занимает шестое место.

«Бурный сезон, победы, поражения. Нам не удавалось добиться стабильно хороших результатов. Болельщики «Спартака» и клуб заслуживают лучшего. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем вернуться на победный путь и «Спартак» снова окажется там, где ему место, — снова станет чемпионом России», — приводит слова Бабича RTRS.

В нынешнем сезоне Бабич принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

