Рубен Диаш — о Холанде: он очень силён! Надеюсь, продолжит в том же духе

Центральный защитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш высказался о своём одноклубнике, нападающем Эрлинге Холанде.

«Он очень силён! Надеюсь, он продолжит в том же духе. В конце концов, это также отражает нашу команду; он один из наших лидеров. Статистика показывает, насколько он голоден, и таким должен быть настрой каждого в этой команде; каждый в своих маленьких сражениях, выполняя свои маленькие миссии. Но это должно быть настроением, и, конечно, я хочу, чтобы он продолжал в том же духе. На полной скорости. Продолжать давить, продолжать становиться лучше, продолжать забивать как можно больше голов, побивать все существующие рекорды — они существуют для того, чтобы их били. В некотором смысле мы хотим быть для него лучшей возможной основой, чтобы он мог продолжать стремиться к величию, к которому он и стремится», — приводит слова Диаша Sky Sports.

В текущем сезоне Холанд принял участие в 21 мачте во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами.