Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рубен Диаш — о Холанде: он очень силён! Надеюсь, продолжит в том же духе

Рубен Диаш — о Холанде: он очень силён! Надеюсь, продолжит в том же духе
Комментарии

Центральный защитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш высказался о своём одноклубнике, нападающем Эрлинге Холанде.

«Он очень силён! Надеюсь, он продолжит в том же духе. В конце концов, это также отражает нашу команду; он один из наших лидеров. Статистика показывает, насколько он голоден, и таким должен быть настрой каждого в этой команде; каждый в своих маленьких сражениях, выполняя свои маленькие миссии. Но это должно быть настроением, и, конечно, я хочу, чтобы он продолжал в том же духе. На полной скорости. Продолжать давить, продолжать становиться лучше, продолжать забивать как можно больше голов, побивать все существующие рекорды — они существуют для того, чтобы их били. В некотором смысле мы хотим быть для него лучшей возможной основой, чтобы он мог продолжать стремиться к величию, к которому он и стремится», — приводит слова Диаша Sky Sports.

В текущем сезоне Холанд принял участие в 21 мачте во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
Футболист «Манчестер Сити» Силва назвал самые тяжёлые матчи в карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android