Первый тренер Сафонова: Матвей в «ПСЖ» как сапёр, ошибаться нельзя

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отметил, что российскому голкиперу нельзя допускать ошибок при игре во французском гранде. В субботу, 13 декабря, Сафонов отыграл в матче с «Метцем» в 16-м туре Лиги 1 (2:3).
«Конечно, доверие тренерского штаба «ПСЖ» к Сафонову поднялось. И так будет после каждый игры, они для Матвея как экзамен. Но небольшая осечка — и его сразу заменят. Шевалье подписывали с условием, что он будет основным вратарём, будет постоянно в стартовом составе. Пока они могут сказать, что он не набрал форму, и поставить Матвея. Будет здорово. Но Матвей в «ПСЖ» как сапёр, ошибаться нельзя. Однако я уверен, что в «ПСЖ» видят, что Сафонов точно не хуже, а в некоторых моментах даже лучше Шевалье», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Российские футболисты за рубежом:
- 14 декабря 2025
-
11:40
-
11:22
-
11:10
-
11:01
-
10:40
-
10:38
-
10:31
-
10:23
-
10:18
-
10:06
-
09:56
-
09:49
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:16
-
09:03
-
08:03
-
08:00
-
07:44
-
07:35
-
07:35
-
07:13
-
06:55
-
06:07
-
05:51
-
05:46
-
04:41
-
03:39
-
03:32
-
03:21
-
03:12
-
02:32
-
02:15