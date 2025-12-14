Скидки
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Первый тренер Сафонова: Матвей в «ПСЖ» как сапёр, ошибаться нельзя
Комментарии

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отметил, что российскому голкиперу нельзя допускать ошибок при игре во французском гранде. В субботу, 13 декабря, Сафонов отыграл в матче с «Метцем» в 16-м туре Лиги 1 (2:3).

Франция — Лига 1 . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 21:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Рамуш – 31'     0:2 Нджанту – 39'     1:2 Деменге – 42'     1:3 Дуэ – 63'     2:3 Цитаишвили – 81'    

«Конечно, доверие тренерского штаба «ПСЖ» к Сафонову поднялось. И так будет после каждый игры, они для Матвея как экзамен. Но небольшая осечка — и его сразу заменят. Шевалье подписывали с условием, что он будет основным вратарём, будет постоянно в стартовом составе. Пока они могут сказать, что он не набрал форму, и поставить Матвея. Будет здорово. Но Матвей в «ПСЖ» как сапёр, ошибаться нельзя. Однако я уверен, что в «ПСЖ» видят, что Сафонов точно не хуже, а в некоторых моментах даже лучше Шевалье», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

