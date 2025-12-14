Рубен Диаш — о «Манчестер Сити»: в этом клубе нельзя не побеждать

Центральный защитник английского клуба «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался об уровне команды на данном этапе сезона, а также о менталитете клуба.

«Я убеждён, что наше положение сейчас очень хорошее, но мы способны значительно прибавить. На данный момент мы используем лишь 70 или 80% нашего потенциала, что означает, что нам есть куда расти. На этом этапе сезона это очень воодушевляющее чувство. Я ощущаю, что мы ещё можем стать сильнее, но в то же время осознаю, что сейчас мы уже достаточно сильны и можем всерьёз конкурировать.

В этом клубе нельзя не побеждать. Если побед нет, руководство клуба вновь будет принимать решения. Такова природа этого бизнеса, и это правильно. Если ты стремишься выступать за «Сити», ты обязан побеждать. В противном случае ты недостоин находиться здесь. Это давление, которое на нас оказывается, является позитивным, и мы его охотно принимаем», — приводит слова Диаша Sky Sports.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 31 очком. Отставание от идущего первым «Арсенала» составляет пять очков.